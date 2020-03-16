РИАМО – 16 мар. Рубль в понедельник продолжает свое падение по отношению к доллару, фьючерс на нефть Brent снизился на 5,85%, сообщает Газета.ru.

Утром в понедельник курс доллара вырос на 1,42 рубля до 74,02 рубля. Евро упал на 1,69 рубля и достиг 82,42 рубля.

«Фьючерс на нефть Brent снизился на 5,85% до 31,87 доллара за баррель», - говорится в материале.

Обвал российской валюты и фондового рынка произошел на фоне сильного падения цен на нефть.

Нефтяные котировки падают из-за того, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сокращения добычи после марта. Основной обвал рубля пришелся на 9 марта.