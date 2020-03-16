РИАМО - 16 мар. На территории Подмосковья и Москвы до 21:00 18 марта продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за порывистого ветра в Подмосковье и Москве будет действовать с 21:00 16 марта до 21:00 18 марта. Предупреждение из-за гололедицы действует с 21:00 16 марта до 09:00 17 марта.

«Желтый» уровень также объявили на территории Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской и Тверской областей.

В столичном регионе ночью 16 марта ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица. Ветер будет дуть северо-западный и северный со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура может опуститься до минус 9 градусов. Днем без осадков, ветер юго-западный (6-11 метров в секунду). Температура воздуха поднимется до плюс 2-4 градуса.

17 марта ночью температура опустится до минус 1 градуса, ожидается облачность с прояснениями, местами небольшие осадки, гололедица. Днем будет облачно, пройдут небольшие осадки, температура поднимется до плюс 5 градусов. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

В ночь на 18 марта температура будет около 0 градусов. Днем столбики термометра могут подняться до плюс 7 градусов, порывы ветра сохранятся. Местами пройдут небольшие осадки.