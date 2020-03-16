РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 мар. Пешеходам в подмосковном Красногорске напомнили о правилах безопасности на дорогах, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Довольно часто виновными в ДТП являются пешеходы, переходящие улицу на красный свет или в неположенном месте. Некоторые даже забывают, что если переходишь дорогу, нужно смотреть по сторонам, потому что из-за поворота может неожиданно появиться машина», – говорится в сообщении.

Безопасность на дороге зависит в совокупности от пешеходов и от водителей. Всем участникам дорожного движения необходимо соблюдать основные правила, при которых риск ДТП уменьшится.

Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

«При неблагоприятных погодных условиях пешеходам нужно быть предельно внимательными! Если на улице дождь или туман – видимость водителя ухудшается в несколько раз. Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой от дождя дороге увеличивается. Поэтому, только убедившись в полной безопасности начинайте переход. Запомните, автомобиль не может остановиться мгновенно!» – добавляется в материале.

Отдельным правилом для пешеходов, как и для водителей, является поведение на дороге во время гололеда. Двигаться, по возможности, желательно только по засыпанным песком участкам дороги или по снегу. Во время перехода дороги нужно быть предельно осторожными и переходить только на зеленый свет. Потому что, если вдруг вблизи появится машина, перебегать дорогу, покрытую ледяной коркой, весьма рискованно.

«Помните, от вашей дисциплины на дороге зависит ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей!», – заключается в материале.