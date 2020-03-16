РИАМО - 16 мар. Горячая линия для представителей малого и среднего бизнеса заработала в Москве, чтобы помочь предпринимателям справиться с последствиями экономической ситуации, которая сложилась из-за распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По телефону представители малого и среднего бизнеса смогут получить консультацию и пройти экспресс-анкетирование, которое поможет разработать меры поддержки их бизнеса.

«В Москве сосредоточено наибольшее количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Нам важно услышать голос каждого предпринимателя, чтобы понимать, как чувствуют себя представители бизнес-сообщества в условиях нестабильной мировой экономической ситуации. Мы подберем необходимые каждому конкретному предпринимателю меры поддержки и оперативно разработаем новые, которые будут соответствовать запросам предпринимателей», - сказал руководитель городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Звонки принимаются с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, по пятницам - с 09:00 до 16:45. Экспресс-анкетирование предприниматели могут пройти онлайн. Телефон горячей линии: +7 (495) 276-24-17.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в конце прошлого года. Всего в мире выявлено свыше 169 тысяч случаев заражения, скончались более 6,5 тысячи заболевших, выздоровели свыше 77 тысяч пациентов. В России зарегистрировано более 60 случаев заболевания.