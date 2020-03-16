РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. Месячник «Парковочные места для инвалидов» проведут в подмосковном Красногорске с 1 апреля по 1 мая, говорится в сообщении управления соцзащиты населения министерства социального развития Московской области.

«Традиционный месячник «Парковочные места для инвалидов» пройдет в Московской области (в том числе в Красногорске – ред.) с 1 апреля по 1 мая 2020 года», – сказала начальник Красногорского управления социальной защиты населения Лилия Гордон.

В рамках месячника сотрудники Красногорского управления соцзащиты населения проведут проверки оборудованных парковочных мест для инвалидов на территориях, прилегающих к учреждениям здравоохранения, культуры, спорта, образования, предприятий бытового обслуживания, торговли, многоквартирных жилых домов.

«Также пройдут совместные рейды с отделом ГИБДД по проверке законности использования парковочных мест для инвалидов», – заключается в материале.