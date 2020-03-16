РИАМО - 16 мар. Сотовые операторы рассказали, что тарифы на связь неизбежно станут дороже, если им не компенсируют затраты из-за бесплатного доступа российских абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета «Коммерсант».

Россиянам предоставят свободный доступ к социально значимым интернет-ресурсам, в числе которых портал госуслуг и сайты органов власти.

«Компенсации могут быть в форме налоговых льгот, которые помогут субсидировать специальные тарифы, включающие безлимитный социальный интернет», - говорится в материале.

Эксперты считают, что подорожание на 20% может произойти из-за уменьшения курса рубля в этом году и введения бесплатного доступа к социально значимым сайтам.

Такими сайтами будут считаться сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club, социальная сеть «ВКонтакте», мессенджеры, онлайн-медиа, сервисы образования и здравоохранения. В Минкомсвязи России считают, что не более 10% трафика пойдет на бесплатный доступ к перечисленным сервисам.

Операторы в свою очередь предложили и другой вариант покрытия расходов, помимо введения налоговых льгот, - запустить специальные тарифы с минимальным фиксированным ежемесячным платежом.

Расходы операторов за бесплатный доступ россиян к сайтам могут составить 150 миллиардов рублей в год.