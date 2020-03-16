РИАМО - 16 мар. С 2021 года в РФ планируют назначать пенсии автоматически, министерство труда и социальной защиты России готовит законопроект, по которому граждане в 45 лет также будут получать автоматические уведомления о размере будущей пенсии, пишет газета «Известия».

Для автоматического начисления не будет требоваться заявление и другое участие гражданина.

«Минтруд России обеспечивает гражданам условия для максимально комфортной реализации своих социальных прав. Для этого ведется работа по внедрению в социально-трудовой сфере цифровых технологий. Принятие законопроекта позволит перейти к проактивному назначению пенсий», - сказал представитель пресс-службы Минтруда России.

Россияне, достигшие 45 лет, будут получать уведомления раз в три года с информацией о пенсии и, если захотят, смогут предпринять действия по ее увеличению. В информацию уведомления войдут приблизительное значение страховой пенсии по старости, которое рассчитывается по данным уже накопленных пенсионных прав, а также параметры расчета пенсии, условия и порядок ее получения.

Пенсию по инвалидности можно будет получать без личного обращения в Пенсионный фонд России (ПФР). Данные о гражданах с инвалидностью будут поступать через Федеральный реестр инвалидов. Орган медико-социальной экспертизы будет собирать заявления на доставку пенсии и передавать в ПФР.

В отдельных регионах в пилотном режиме законопроект начнет действовать с 1 июля 2021 года. Уже в сентябре его представят в правительство России, а в декабре планируют внести в нижнюю палату парламента.

Поддержали нововведение и положительно отозвались о нем депутаты фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ.

«Пенсионный фонд хочет заставить граждан задуматься о своей будущей пенсии. Эта инициатива направлена на повышение правового уровня общества. Думаю, что Госдума ее поддержит, как и инициативу автоматического назначения пенсий инвалидам», - отметил политтехнолог Дмитрий Фетисов.