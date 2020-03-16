РИАМО - 16 мар. Столица закупила сотни дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких, рентген-аппаратов и систем обеззараживания воздуха, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса.

«В срочном порядке закуплены сотни дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких, рентген-аппаратов и систем обеззараживания воздуха. В ряде больниц целые корпуса перепрофилированы для лечения больных с воспалением легких», - сказал Собянин в интервью газете «Вечерняя Москва».

Он добавил, что новый вирус вызывает пневмонию, нужно, во-первых, проверять всех больных на инфекцию, а во-вторых, быть готовыми к любому варианту событий.

По его словам, там, где возможно, поликлиники вводят систему разделения потоков посетителей. Пациенты с симптомами ОРВИ должны заходить через отдельный вход.

Собянин отметил, что при заболевании лучше никуда не ходить, а вызывать врача на дом. В стационарах отменяется посещение родственниками больных, что является стандартной мерой, которая вводится при росте числа любых простудных заболеваний.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Covid-2019 стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день уже выявлено свыше 169 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции.

Скончались более 6,5 тысячи заболевших, выздоровели свыше 77 тысяч пациентов. В России зарегистрировано более 60 случаев заболевания.