РИАМО - 16 мар. В Московской области временно остановили занятия проекта «Активное долголетие» в связи с распространением коронавируса, о возобновлении занятий будет объявлено на портале «Активного долголетия», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«Чтобы защитить наше старшее поколение, занятия в рамках проекта «Активное долголетие» приостановлены до 30 марта. Сроки могут быть скорректированы на период действия режима повышенной готовности», - говорится в сообщении.

Информация о том, когда возобновятся занятия и активности проекта, появится в СМИ, официальных аккаунтах министерства социального развития Подмосковья и на портале «Активное долголетие» dolgoletie.mosreg.ru.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Covid-2019 стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день уже выявлено свыше 169 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 6,5 тысячи заболевших, выздоровели свыше 77 тысяч пациентов. В России зарегистрировано более 60 случаев заболевания.