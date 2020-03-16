РИАМО - 16 мар. В новой Москве в поселении Вороновское вблизи деревни Голохвастово построят мобильный комплекс инфекционной больницы, рассчитанный на 500 коек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В больнице будет 500 коек, в том числе до 250 коек реанимации. Оснастим ее всем необходимым медицинским оборудованием, прежде всего, аппаратами ИВЛ, КТ и рентгеном», - сказал Собянин в интервью газете «Вечерняя Москва».

Это учреждение станет дополнением для стационара в Коммунарке и инфекционной клинической больницы №1. Больницу построят в короткие сроки из быстровозводимых конструкций и оснастят самым современным медоборудованием. Вокруг корпуса создадут внешний периметр ограждения и охраны.

Собянин добавил, что крупных жилых комплексов в этом районе нет. Ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах от будущей больницы, что в два с половиной раза больше требуемой санзоны. Он гарантировал, что никакой опасности для местных жителей она представлять не будет.

Новой больнице потребуется прокладка газопровода, поэтому газом будут обеспечены и близлежащие поселки.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Covid-2019 стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день уже выявлено свыше 169 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции.

Скончались более 6,5 тысячи заболевших, выздоровели свыше 77 тысяч пациентов. В России зарегистрировано более 60 случаев заболевания.