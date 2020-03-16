РИАМО - 16 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что работодателей обязали не допускать к работе сотрудников, которые нарушили режим самоизоляции.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Гражданам, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, нужно самоизолироваться на 14 дней.

«Есть те, кто уклоняется — не хочет или не может сидеть дома 14 дней. Так быть не должно. Подвергать опасности здоровье окружающих людей недопустимо», - сказал Собянин в интервью газете «Вечерняя Москва».

Он отметил, что именно по этой причине, чтобы избежать распространения коронавируса, работодателей обязали не допускать на рабочее место сотрудников, нарушающих режим изоляции.

Собянин выразил надежду, что в скором времени большинство нарушителей осознают серьезность складывающейся ситуации и их число пойдет на спад.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Covid-2019 стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день уже выявлено свыше 169 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 6,5 тысячи заболевших, выздоровели свыше 77 тысяч пациентов. В России зарегистрировано более 60 случаев заболевания.