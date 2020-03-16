РИАМО - 16 мар. Результат опроса ВЦИОМ показал, что 42% москвичей в возрасте от 18 до 24 лет задумываются об открытии малого бизнеса, также свое дело хотят завести 38% горожан от 25 до 34 лет, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Более 30% опрошенных жителей Москвы отметили, что могли бы легко начать свое дело, а 41% москвичей считают, что для создания бизнеса нужны определенные знания и опыт.

«Правительство Москвы старается постоянно совершенствовать экосистему для бизнеса. Меры поддержки сегодня охватывают самые разные направления. Предпринимателям предоставляются льготы и субсидии, для них проводятся бесплатные консультации и обучающие программы, переводятся в электронный вид госуслуги, расширяется линейка полезных в работе онлайн-сервисов», – сказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Опрос также показал, что 57% респондентов считают наиболее привлекательной чертой предпринимательства независимость. 48% опрошенных считают, что занятие бизнесом - это занятие любимым делом, 39% респондентов нравится гибкий график, а 28% готовы открыть свое дело из-за высокого дохода.

Телефонный опрос проводился в конце 2019 года. В нем приняли участие 1200 жителей Москвы в возрасте от 18 лет.