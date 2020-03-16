РИАМО - 16 мар. «Яндекс» создал онлайн-карту о распространении коронавируса в России и в мире, для карты используются данные Роспотребнадзора, сообщает Газета.ru.

«Карта сопровождается списком со статистикой заражений, смертей и выздоровлений по регионам», - говорится в материале.

Данные о ситуации в России основаны на сведениях от Роспотребнадзора.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Covid-2019 стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день уже выявлено свыше 169 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 6,5 тысячи заболевших, выздоровели свыше 77 тысяч пациентов. В России зарегистрировано более 60 случаев заболевания.