РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. Любители компьютерных игр из Красногорска 12 апреля смогут принять участие в Кубке главы городского округа по киберспорту в дисциплине FIFA 20, сообщается в Instagram-аккаунте управления по физкультуре и порту администрации горокруга.

«Двенадцатого апреля в Молодежном центре пройдет Кубок главы городского округа Красногорск по киберспорту в дисциплине FIFA 20», – говорится в сообщении.

Турнир будет отборочным к Кубку Московской области, который также пройдет в Красногорске.

К участию в соревновании допускаются все участники, достигшие возраста 14 лет на момент проведения мероприятия.

С правилами регистрации можно ознакомиться в Instagram-аккаунте управления.

Турнир состоится по адресу: Красногорск, улица Речная, дом 20, корпус 1. Начало турнира в 11:00.