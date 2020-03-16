РИАМО - 16 мар. Фотовыставки начали работать в восьми столичных парках, они посвящены Владимиру Высоцкому, 200-летию открытия Антарктиды, усадьбам Московского региона и другим темам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Тем, кто интересуется творчеством Владимира Высоцкого, понравится выставка фотографий в Таганском парке. Экспозиция «Таганка, славься! Смейся! Плачь! Кричи!» рассказывает о жизни и творческом пути поэта в годы его работы в Театре на Таганке. Посетители увидят афиши спектаклей, личные заметки и уникальные фотографии артиста. Фотовыставка продолжит свою работу на Фонтанной площади парка до 31 марта», - говорится в сообщении.

Также в парке искусств «Музеон» открылась экспозиция к 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

На ней представлены фотографии рисунков и литографий участника экспедиции, художника Павла Михайлова, на которых изображены арктические пейзажи, портреты аборигенов, растения и животные полярного края, а также копии географических карт, составленных Беллинсгаузеном. Выставка будет открыта до 20 апреля.

В саду «Эрмитаж» открылась выставка под названием «Путешествуйте дома. Эта настоящая Россия». В экспозиции представлены работы фотографов из десяти регионов страны. Гости парка смогут увидеть пейзажи Белого моря, цветущие склоны Хвалынских гор, рассвет на Гунибском плато и многое другое. Посетить выставку можно до 31 марта.

На выставке в Воронцовском парке представлены архивные фотографии парка в разные годы. На снимках можно увидеть, как проходила реконструкция каскада парковых прудов и как выглядел храм Живоначальной Троицы до реставрации, и другое. Экспозицию можно будет увидеть до 31 марта.

Здесь же с 15 по 30 апреля будет проходить выставка «Усадьбы Москвы и Подмосковья». На ней представят фотографии картин современного художника Владимира Лаповка.

В парке «Кузьминки» до 30 апреля открыта выставка «Отдых в Кузьминках». На экспозиции представлены снимки парка начала ХХ века и до наших дней.

В парке «Северное Тушино» можно увидеть фотовыставку «Птицы наших парков». Под каждой фотографией птицы есть краткое описание ее места обитания, повадок и рациона. Она будет работать до 30 апреля.

В Бабушкинском парке можно узнать о подвигах Жанны д’Арк, княгини Ольги, графини Данбар, более известной как Черная Агнес. Посетить экспозицию можно до 30 апреля с 09:00 до 22:00.

Кроме того, в саду имени Баумана можно посмотреть на фотографии достопримечательностей России и на почтовые марки с изображением красивых уголков страны. Выставка будет открыта до 31 марта.