РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 мар. Жители подмосковного Красногорска все еще могут принять участие в массовых катаниях на коньках, все еще работает бесплатный каток на Ярмарочной площади, сообщается в Instagram-аккаунте управления по физической культуре и спорту администрации горокруга.

«Середина марта, а у нас в округе все еще есть, где покататься на коньках, и даже на открытом катке!» – говорится в сообщении.

Сообщается, что продолжает работу бесплатный каток на Ярмарочной площади возле ДК «Подмосковье». Здесь можно будет покататься на коньках 16, 17, 19 марта с 12:00 до 22:00, а также 18 марта с 12:00 до 15:00 и с 17:00 до 22:00, 20 марта – с 12:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00, 21 и 22 марта – с 10:00 до 23:00.

Кроме того, сеансы массового катания проводят на льду «Красногорск Арены» имени Владимира Петрова. Вход для детей до 7 лет – 150 рублей, для взрослых – 250 рублей.