РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 мар. В подмосковном Домодедове 19 марта пройдет отраслевая встреча «Будущее рынка недвижимости и земли», сообщается на официальной странице торгово-промышленной палаты городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«19 марта в 9:00 состоится отраслевая встреча «Будущее рынка недвижимости и земли». К участию приглашаются риелторы, кадастровые инженеры, застройщики, инвесторы, а также все заинтересованные в данной тематике», – говорится в сообщении.

На встрече презентуют проектный офис торгово-промышленной палаты, обсудят изменение вида разрешенного использования по объектам, а также соберут проблемы и задачи для встречи с руководством Росреестра в Москве.

Мероприятие пройдет в кафе «Андерсон» по адресу: город Домодедово, Каширское шоссе, дом 42. Вход свободный, но необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке или по телефону: 8(916)950-02-88.