РИАМО - 16 мар. Родителям нужно писать заявление в подмосковные школы и детсады о свободном посещении детьми образовательных организаций, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Заявление можно писать на срок до 5 дней. Новая неделя - новое заявление», - сказала Каклюгина.

Если ребенок будет свободно посещать школу с 16 по 20 марта, то сообщение об этом родителю нужно написать 15 марта, то есть за день до начала недели со свободным посещением.

Форма заявления типовая и есть в детских садах и школах. Заявление можно написать не только лично, но и через Школьный портал, электронную почту или мессенджер. Если в учреждении просят подавать заявление только в очной форме, можно обратиться в управление образованием по месту жительства.

При свободном посещении ребенок не перестает учиться, он должен выполнять домашние задания с помощью Школьного портала и онлайн-платформы.

В Подмосковье ввели свободное посещение школ и детских садов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. При этом все школы продолжают работу в штатном режиме. Кроме того, в области запрещено проводить массовые мероприятия.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года. Сейчас уже выявлено свыше 169 тысяч случаев заражения этой инфекцией. Скончались более 6,5 тысячи заболевших, выздоровели свыше 77 тысяч пациентов. В России зарегистрировано более 60 случаев заболевания.