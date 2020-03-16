РИАМО - 16 мар. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О рабочей группе Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV», сообщается на сайте Кремля.

«Образовать рабочую группу Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV», - говорится в документе.

Согласно распоряжению, высшим должностным лицам регионов России, на территории которых выявлены угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, рекомендуется принять участие в деятельности рабочей группы.

Руководителем рабочей группы стал мэр Москвы Сергей Собянин. В состав группы также вошли первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов, руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой и другие.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Гражданам, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, нужно самоизолироваться на 14 дней. При симптомах ОРВИ нужно вызвать врача на дом.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день уже выявлено свыше 169 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции.

Скончались более 6,5 тысячи заболевших, выздоровели свыше 77 тысяч пациентов. В России зарегистрировано более 60 случаев заболевания.