РИАМО - 16 мар. Благодаря столичному порталу «Наш город» жители смогли решить порядка 4 миллионов проблем, на портале зарегистрировало свыше 1,5 миллиона пользователей, сообщается на официальном сайте мэра города.

«С помощью портала «Наш город» москвичи могут контролировать своевременность и качество выполнения работ по ремонту, благоустройству и обслуживанию объектов городского хозяйства, сообщать о нарушениях и оценивать работу госучреждений. Горожане также следят за работой метро, чистотой и порядком во дворах и парках, на стройплощадках и в общественном транспорте, за работой поликлиник и даже за ценами в аптеках», — говорится в сообщении.

Благодаря порталу «Наш город» за 8 лет было зафиксировано и решено около 4 миллионов городских проблем. Чтобы отправить обращение о нарушении в выполнении тех или иных работ, нужно сфотографировать проблемный участок, кратко описать ситуацию, и в течение 8 рабочих дней проблему решат. Если решение проблемы требует большего времени, то специалисты обозначают сроки.

«Решение проблем, относящихся к сфере ЖКХ, мы обсуждали на самом высоком уровне. И сегодня единая система электронных проектов Москвы позволяет эффективно голосовать, предлагать идеи, жаловаться, получать государственные услуги - удовлетворять все потребности горожан за счет прозрачного механизма работы городских электронных инструментов», - отметил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

В «Активном гражданине» горожане могут голосовать за проекты благоустройства территорий. Например, благодаря проекту «Активный гражданин» за 6 лет по заявкам жителей Москвы в акции «Миллион деревьев» высадили свыше 850 тысяч растений более чем в 9,6 тысячи дворов. В 2020 году новые деревья и кустарники появятся в 1769 дворах.

За 6 лет существования краудсорсинга жители Москвы приняли участие в 22 проектах. Горожане предложили более 103 тысяч идей, из них около 4 тысяч были выбраны экспертами для реализации.

Решить вопросы в сфере ЖКХ можно и на портале mos.ru, где всего доступно более 360 электронных услуг и сервисов. Один из сервисов - «Электронный дом» - может объединить все возможности по управлению и обслуживанию дома, включая получение доступных электронных услуг, связанных с документами жилищного технического учета и перепланировкой, передачу показаний счетчиков и оплату ЕПД с помощью портала.