РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. Жители подмосковного Красногорска смогут задать вопросы заместителю городского прокурора и представителю омбудсмена в понедельник, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Шестнадцатого марта будут вести прием населения заместитель Красногорского городского прокурора Чернышов Сергей Васильевич и представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в городском округе Красногорск Токарева Светлана Владимировна», – говорится в сообщении.

Прием пройдет с 14:00 до 16:00 в помещении общественной приемной по адресу: Красногорск, улица Речная, дом 20, корпус 2, помещение 42.

«Прием ведется без предварительной записи», – заключается в материале.