РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. В подмосковных Люберцах в рамках профилактики пожаров планируют патрулировать территории, граничащие с лесами, сообщил начальник отдела надзорной деятельности по округу Роман Преснов.

В понедельник в администрации прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В ее рамках обсудили действия при возможном затоплении территории во время паводка, профилактику лесных пожаров и другие вопросы.

«Особый противопожарный период планируют ввести 15 апреля. Также предлагаем патрулировать территории на границе с лесными массивами», - сказал Преснов.

Он отметил, что уже было зафиксировано в Люберцах два случая пала травы за неделю. Преснов подчеркнул, что нужно запретить организациям и учреждениям во время субботников сжигать мусор и траву.