РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. В школах подмосковных Люберец проведут профилактические уроки по безопасному поведению на льду, сообщил замглавы администрации округа Василий Власов.

В понедельник в администрации прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В ее рамках обсудили действия при возможном затоплении территории во время паводка, профилактику лесных пожаров и другие вопросы.

«Необходимо в образовательных учреждениях провести для детей профилактические уроки. На них расскажут о правилах безопасного поведения на льду и вблизи водоемов », - сказал Власов.

Глава округа Владимир Ружицкий отметил, что зима была практически бесснежная, и паводок, скорее всего, не грозит затоплением территории округа.