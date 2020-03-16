РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез свыше 31 тысячи кубометров отходов с территории подмосковных Люберец, сообщил в понедельник на оперативном совещании руководитель подразделения регоператора Павел Бражников.

«На прошедшей неделе в Люберцах вывезли 29 032 кубометра твердых коммунальных отходов и 1894 кубометра «сухих» отходов. Также мы вывезли 30 кубометров мусора с несанкционированной свалки по адресу: улица Молодежная, дом №6», - сказал Бражников.

Он добавил, что в Люберцах ежедневно работают на вывозе мусора 79 человек и 48 единиц техники.