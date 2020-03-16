РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. Российский певец Валерий Леонтьев отменил свои весенние концерты в Подмосковье, в том числе в Красногорске, сообщается на официальном сайте артиста.

«Я принял сложное и, честно скажем, непопулярное решение – я отменяю все свои концерты в Подмосковье», – сообщил Леонтьев.

Он пояснил, что к такому решению его подтолкнула информация о переносе выступлений в Казахстане по причине пандемии коронавируса.

«Можно по-разному относиться к эпидемии: считать ее мировым блефом и демонстрировать пренебрежение опасностью заразиться или, наоборот, сходить с ума от страха. Это – личное дело каждого. Нельзя только одного – рисковать здоровьем других людей», – подчеркнул Леонтьев.

Артист добавил, что на его концертах бывает немало детей и людей в возрасте, которые традиционно находятся в повышенной зоне риска.

«Осознавая, какая это ответственность – собирать в ограниченном пространстве большое количество зрителей, любой из которых может оказаться прилетевшим из «красной зоны» или находиться в контакте с таким человеком, я решил отложить свои концерты до лучших времен», – добавил Леонтьев.

Он обещал поклонникам, что обязательно вернется на сцену.

Концерт Леонтьева должен был пройти в ДК «Подмосковье» 27 марта.