РИАМО - 16 мар. Женщину с подозрением на коронавирус, которая сбежала из медицинского комплекса в Коммунарке, задержали и вернули в больницу для лечения, сообщает ТАСС.

«Из больницы в Коммунарке сбежала женщина, у которой, предположительно, коронавирус. В настоящее время она задержана и возвращена на лечение», - сказал собеседник агентства.

После того, как женщина покинула больницу, она была дома, пока круг ее общения после побега устанавливается.

Главный врач больницы №40 Денис Проценко отметил, что хотя людей и информируют о заболевании, тем не мене встречается безответственное поведение граждан, потому что они не понимают опасность ситуации.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности. Гражданам, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, нужно самоизолироваться на 14 дней. При недомоганиях и симптомах ОРВИ следует вызвать врача на дом.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Covid-2019 стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день уже выявлено свыше 169 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции.

Скончались более 6,5 тысячи заболевших, выздоровели свыше 77 тысяч пациентов. В России зарегистрировано более 60 случаев заболевания.

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