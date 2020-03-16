РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. Единая диспетчерская служба ЖКХ Люберец за прошедшую неделю приняла свыше 4,1 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор службы Виталий Богданов.

«За прошедшую неделю (с 9 по 15 марта – ред.) в ЕДС ЖКХ Люберец поступило 4158 обращений. Из них 391 касалось вопросов электроснабжения, 490 – водоснабжения, 102- отопления. Кроме того, от жителей было 486 вопросов по работе «МосОблЕИРЦ», – сказал Богданов.

Он добавил, что за неделю в ЕДДС – 112 поступило более 10,5 тысячи обращений. Из них на горячую линию администрации поступило 605 вызовов. Свыше 4,5 тысячи обращений касались вызова скорой помощи, 2,3 тысячи - полиции и ГИБДД, 50- пожарных.