РИАМО - 16 мар. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что Россия закрывает границы с Белоруссией для передвижения людей, сообщает ТАСС.

«Принято решение о закрытии границы с Белоруссией для передвижения людей», - говорится в сообщении.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Covid-2019 стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день уже выявлено свыше 169 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции.

Скончались более 6,5 тысячи заболевших, выздоровели свыше 77 тысяч пациентов. В России зарегистрировано более 60 случаев заболевания.

В Москве и Подмосковье введено свободное посещение школ, а все массовые мероприятия свыше 5 тысяч человек запрещены.