РИАМО - 16 мар. Пассажиры совершили более 1,8 миллиона поездок на поездах «Ласточка», которые курсируют между Москвой и Зеленоградом, с начала 2020 года, на этом направлении с 2017 года запускали дополнительные составы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Сейчас москвичи и гости столицы совершают на скоростных «Ласточках» до Зеленограда около 37 тысяч поездок каждый будний день, а три года назад - примерно 25 тысяч. Востребованность таких поездов растет благодаря тому, что мы регулярно пускаем на этом участке дополнительные составы и сокращаем интервалы движения «Ласточек», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Например, в 2017 году в период с января по март горожане совершили около 1,2 миллиона поездок на «Ласточках».

Дополнительные скоростные составы начали пускать на участке Москва - станция Крюково (ЗелАО) Октябрьской железной дороги в 2017 году. С тех пор количество «Ласточек» по этому направлению увеличилось с 66 до 84.