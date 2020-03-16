РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. Предприниматели подмосковного Красногорска смогут задать вопросы, касающиеся ведения бизнеса, руководителю общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей городского округа, в понедельник, 16 марта, сообщается на официальном сайте администрации округа Красногорск.

«Шестнадцатого марта состоится прием представителей бизнеса руководителем общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области в городском округе Красногорск Денисом Французовым. На встрече будут рассмотрены вопросы ведения предпринимательской деятельности», – говорится в сообщении.

Прием пройдет с 10:00 до 13:00 по адресу: Красногорск, улица Речная, дом 20, корпус 2, 2 этаж, помещение 42.

Контактный телефон общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области в округе Красногорск: 8(495) 540-54-97.