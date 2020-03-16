РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Сотрудники Госстройнадзора Московской области проведут прием граждан в режиме видеоконференцсвязи в Подольске 18 марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В среду, 18 марта, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники Госстройнадзора Московской области», - говорится в сообщении.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи по адресу: улица Кирова, дом 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала), без предварительной записи с 10:00 до 13:00. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)755-57-00.