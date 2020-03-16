РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Заместитель прокурора Московской области проведет личный прием граждан в Подольске 20 марта, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

«По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина заместитель прокурора области Алексей Шаповалов проведет личный прием граждан в городском округе Подольск 20 марта. Проходить прием будет в здании Подольской городской прокуратуры», - говорится в сообщении.

Прийти на прием горожане могут по адресу: улица Революционный проспект, дом 55/15.