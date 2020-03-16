РИАМО - 16 мар. Медцентр в Коммунарке, где размещают пациентов с подозрением на коронавирус, самовольно покинула пациентка, по данному факту ведется взаимодействие с полицией, сообщил главный врач городской больницы №40 Денис Проценко.

«Несмотря на проводимую информационную политику, предписания и разъяснительную работу при поступлении, приходится сталкиваться с несознательным поведением госпитализируемых пациентов,которые не понимают ситуации и той опасности распространения Covid ими в городе», — написал Проценко в Facebook.

Он добавил, что по факту самовольного ухода пациентки из стационара ночью проводится взаимодействие с полицией.

Главрач попросил коллег объяснять горожанам серьезность ситуации, а жителей призвал проявить гражданскую сознательность.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Covid-2019 стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день уже выявлено свыше 169 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 6,5 тысячи заболевших, выздоровели свыше 77 тысяч пациентов. В России зарегистрировано более 60 случаев заболевания.

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