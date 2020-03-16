РИАМО - 16 мар. В сервисе «Социальный навигатор» появился новый раздел «Помощь НКО», в котором благотворительные фонды могут найти партнеров для проведения обучающих семинаров, мероприятий, обмена опытом, создания рекламы и других организационных вопросов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Кроме того, на карте (сервиса – ред.) теперь отмечены благотворительные магазины. Там можно приобрести вещи за небольшое пожертвование, которое будет направлено на развитие социальных программ фондов», - говорится в сообщении.

Всего в сервисе представлены 22 категории, а также отмечено более 600 адресов, где можно получить ту или иную услугу. Планируется, что на карту навигатора попадут также проекты корпоративной социальной ответственности бизнеса.

Сервис «Социальный навигатор» был создан летом 2019 года. В нем собраны многие бесплатные социальные услуги, которые предоставляют государство и благотворительные фонды, получившие гранты на конкурсе для социально ориентированных некоммерческих организаций «Москва - добрый город». Ежедневно сервисом пользуются около 50 тысяч человек.