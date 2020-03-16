РИАМО - 16 мар. Московский бизнес за 5 лет сможет сэкономить 38 миллиардов рублей за счет продления переходного периода по налогу на имущество организаций, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 2019 года начала действовать максимальная ставка налога в размере 2%, установленная федеральным законодательством. При этом в Москве по решению городской думы в прошлом году был принят закон о продлении переходного периода по налогу на имущество на четыре года. В результате в 2019 году ставка налога составила 1,6% и достигнет 2% к 2023 году», - сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, такая мера обеспечит комфортный переход организаций на новые требования налогообложения. Более того, она способствует улучшению конкурентной среды и росту доходов столичного бюджета. Например, в 2014 году поступления в бюджет Москвы налога на имущество организаций составили 94 миллиарда рублей, а после перехода на его уплату от кадастровой стоимости поступления выросли в 1,5 раза до 141 миллиарда рублей в 2019 году.