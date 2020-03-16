РИАМО - 16 мар. Сотрудники полиции МО МВД России «Павлово-Посадский» задержали двух мошенниц, 48-летнюю женщину и ее 28-летнюю дочь из Таганрога, которые под видом социальных работников похитили деньги у 93-летней труженицы тыла, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленницы зашли в частный дом к 93-летней местной жительнице – труженице тыла в годы Великой Отечественной войны – и представились работниками социальной службы. Женщины сообщили пенсионерке о денежной реформе и попросили хозяйку показать ее сбережения», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Одна из женщин, осматривая деньги, заявила, что они вышли из оборота и подлежат изъятию, а взамен выдала конверт якобы с новыми купюрами. После обмена лже-работницы поспешно покинули квартиру, а пожилая женщина, открыв сверток, увидела вместо наличных чистые листы бумаги. Материальный ущерб составил 160 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили автомобиль, в котором передвигались подозреваемые. Согласно данным ориентировки, правоохранители остановили транспортное средство в городском округе Луховицы и задержали нарушительниц закона», – отметила Петрова.

В результате дальнейшего расследования установлена причастность задержанных к совершению еще одного преступления. Аналогичным способом они похитили 140 тысяч рублей у 88-летней женщины.

Суд избрал фигуранткам меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас устанавливается причастность злоумышленниц к совершению других эпизодов противоправной деятельности на территории Подмосковья.