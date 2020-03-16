РИАМО - 16 мар. В рамках благоустройства на шести улицах Ярославского района в Москве на проезжей части и тротуарах заменят асфальт, установят новые бордюры и нанесут разметку, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В этом году в Ярославском районе запланировано благоустройство шести улиц, их общая площадь составляет 29191 квадратный метр. В том числе отремонтируют важный участок дороги - проезд вокруг школ №752 и №1202», — говорится в сообщении.

В рамках благоустройства на проезжей части и тротуарах заменят асфальт и установят новые бордюры. Затем на дороги нанесут разметку.

В этом году в Москве планируется привести в порядок более 2020 улиц, парков и водоемов. Продолжатся работы по комплексному благоустройству вылетных магистралей. В центре города планируется создать качественное общественное пространство между Арбатом и Пречистенкой.

Также планируют благоустроить набережные острова Балчуг — Софийскую, Раушскую, Садовническую и Космодамианскую. В порядок приведут и прилегающие к ним Репинский сквер, Садовническую улицу, Комиссариатский, Фалеевский и Раушский переулки.