РИАМО – 16 мар. С 2020 по 2022 год в Московском областном архивном центре планируют перевести в электронный вид более 58 тысяч дел, состоящих более чем из 9,3 миллиона листов, сообщила РИАМО исполняющая обязанности начальника Главного архивного управления Подмосковья Людмила Кондратова.

«У нас был контракт на оцифровку Центрального государственного архива. А сейчас нам правительство выделило очередной транш. Мы планируем снова на три года заключить контракт на оцифровку, но только уже второго архива (ГБУ Московской области «Московский областной архивный центр» – ред.), в котором хранятся документы общественных организаций», - сказала Кондратова.

По ее словам, за три ближайших года в Московском областном архивном центре планируют оцифровать более 58 тысяч дел, которые состоят более чем из 9,3 миллиона листов.

Она напомнила, что ранее с 2017 по 2019 год правительством Подмосковья были выделены средства на проведение оцифровки архивных документов, хранящихся в Центральном государственном архиве Московской области.