РИАМО - 16 мар. В понедельник в Подмосковье и Москве ожидается облачная погода с прояснениями, воздух может прогреться до 6 градусов тепла, при этом погода будет неустойчивой, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве — 4-6, по области — 1-6 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50%.

Синоптики отмечают, что погода в Московском регионе будет неустойчивой. Температура воздуха может понизиться до минус 8 градусов в области и до минус 6 в городе.

При такой погоде метеочувствительным людям, страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, следует быть более внимательными к своему состоянию и по рекомендации врача проводить сезонную профилактику и лечение.