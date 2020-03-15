РИАМО - 15 мар. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах для борьбы с распространением коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени», - говорится в сообщении.

Также ВОЗ отмечает, что продолжительность жизни коронавируса на бумаге составляет 3-4 дня, на пластике – до девяти дней. Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления. Таким образом, кредитные организации получают «чистые» банкноты. Но не все они сразу попадают в банки.

Оплачивая покупки картой, также следует соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кода. Наиболее безопасными являются бесконтактные платежи.

Для профилактики заражения также нужно не забывать часто мыть руки, не трогать грязными руками лицо. Кроме того, стоит почаще протирать телефоны и смартфоны дезинфицирующими средствами.

Вспышка нового типа коронавирусной инфекции была зафиксирована в городе Ухань (КНР) в конце 2019 года. Covid-2019 из Китая стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день выявлено свыше 156 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались более 5,8 тысячи пациентов, выздоровели свыше 75 тысяч человек. В РФ зарегистрировано 63 случая данного заболевания.