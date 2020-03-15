РИАМО - 15 мар. Столичный футбольный клуб «Локомотив» со счетом 3:1 обыграл «Ростов» в выездном матче, сообщает Газета.ru.

«В составе победителей отличились Рифат Жемалетдинов и Гжегож Крыховяк. Также мяч в свои ворота забил вратарь «Ростова» Сергей Песьяков. У хозяев голом отметился Ивелин Попов», - говорится в сообщении.

По итогам 22-х туров Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, у команды 41 очко. В следующей встрече столичный клуб примет «Оренбург».

«Ростов» располагается на четвертой строчке турнирной таблице, у него 38 очков.