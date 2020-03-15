РИАМО - 15 мар. Лабораторию в Противочумном центре на улице Мусоргского в Москве в ближайшее время оснастят новым оборудованием для повышения эффективности лабораторных исследований инфекционных заболеваний, в том числе и коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

В Москве на данный момент зарегистрировано 33 случая заболевания коронавирусом.

«Сейчас в центре проводятся работы по увеличению мощностей, поэтому на территории развернуты масштабные строительные работы. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире, важно не только качественно, но и оперативно обустроить лабораторию. Установленное оборудование позволит сократить срок проведения исследований и повысить их точность», - сказали в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В центр уже поступили пять ПЦР-боксов и 40 термостатов, а также скоро в лаборатории появятся 15 амплификаторов для ПЦР, которые позволяют получать результат в режиме реального времени.

Кроме того, поступят десять амплификаторов для обратной транскрипции, десять станций выделения нуклеиновых кислот, 200 наборов дозаторов разного объема, 60 микроцентрифуг, десять медицинских насосов, 100 бактерицидных облучателей и 30 холодильных и морозильных камер. Также планируется поставка десяти ламинарных боксов.

Все высокотехнологичное оборудование необходимо для проведения ПЦР – современного метода лабораторной диагностики, который позволяет идентифицировать вирус с максимальной точностью.

«Помимо этого, чтобы минимизировать транспортные заторы и упростить доставку биоматериала, рядом с территорией центра планируется создание парковочных мест для спецтранспорта, машин скорой помощи и других автомобилей медицинских организаций. Мы просим жителей домов, расположенных рядом с центром, с понимаем отнестись к этой ситуации», - добавляется в материале.

В свою очередь в Оперативном штабе уточнили, что на территории центра не будут находиться пациенты, устанавливаться стационар или какое-либо иное инфекционное учреждение.