РИАМО - 15 мар. Столичный футбольный клуб ЦСКА на своем поле сыграл с «Уфой», матч завершился ничьей, сообщает Газета.ru.

«Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 0:0. После 22-х туров ЦСКА (36 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ)», - говорится в сообщении.

Команда «Уфа» располагается на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ с 27 очками.

В следующем матче московская команда сыграет с петербургским «Зенитом».