РИАМО - 15 мар. На территории Московской области каждый день проводят 60 ярмарок, у всех продавцов обязательно проверяют состояние здоровья, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Все подмосковные ярмарки охвачены мероприятиями по дезинфекции и контролем за общим состоянием продавцов. Контроль за соблюдением требований осуществляют организаторы ярмарок и администрации муниципалитетов», - говорится в сообщении.

Подмосковные ярмарки предлагают покупателям востребованные товары промышленного производства и крестьянско-фермерских хозяйств. В отличие от традиционного ритейла, ярмарки более гибкие в управлении ассортиментом и ценами.

Количество посетителей одной региональной ярмарки не превышает число покупателей традиционного магазина у дома (не более 1,5-2 тысяч человек в день).