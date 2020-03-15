РИАМО - 15 мар. Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает полеты еще в несколько европейских стран, в частности, в Салоники, Осло, Прагу и Барселону, сообщается на сайте компании.

«Временно будут приостановлены полеты «Аэрофлота» в/из Москвы в Прагу (Чехия) с 20 марта по 30 апреля 2020 года, Франкфурт, Мюнхен (Германия) с 19 марта по 30 апреля 2020 года, Салоники (Греция) с 16 марта по 30 апреля 2020 года, Барселону (Испания) с 21 марта по 30 апреля 2020 года», - говорится в сообщении.

Также авиакомпания временно приостанавливает полеты из столичных аэропортов Цюрих (Швейцария) с 19 марта по 30 апреля, Копенгаген (Дания) 17 марта и далее с 21 марта по 30 апреля.

Кроме того, временно отменяются рейсы в Осло (Норвегия) с 18 марта по 30 апреля, Кишинев (Молдавия) с 19 по 31 марта, Вильнюс (Литва) в 19 по 30 марта, Варшаву (Польша) с 15 по 27 марта, Таллин (Эстония) с 19 марта по 30 апреля, Вену (Австрия) с 20 марта по 30 апреля и Ташкент, Бухару, Самарканд (Узбекистан) с 16 марта по 30 апреля.

Но с 16 марта самолеты авиакомпании продолжат летать из Москвы в Брюссель (Бельгия), Будапешт (Венгрия), Софию (Болгария), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Ригу (Латвия), Амстердам (Нидерланды).

Еще будут выполняться рейсы в Лиссабон (Португалия), Бухарест (Румыния), Белград (Сербия), Любляну (Словения), Хельсинки (Финляндия), Загреб (Хорватия), Тиват (Черногория), Женеву (Швейцария), Стокгольм (Швеция), Париж (Франция), Ларнаку (Кипр).

С 16 по 20 марта для возвращения в РФ граждан «Аэрофлот» продолжит выполнение рейсов в Прагу, Франкфурт, Мюнхен, Барселону, Цюрих, Копенгаген, Осло, Кишенев, Вильнюс, Таллин, Вену.

Пассажирам, чьи рейсы отменили, а также тем, кто попадает под ограничения страны отправления, назначения или трансфера (запрет въезда, выезда или транзита, угроза принудительного карантина, отмена безвизового въезда, аннуляция ранее выданных виз и так далее) авиакомпания предлагает оформить возврат и получить полную стоимость за билет по месту его приобретения не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) независимо от срока действия билета.

Также все вышеуказанные лица могут один раз поменять дату вылета не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания без дополнительных сборов. Еще можно поменять билет на любые рейсы «Аэрофлота» и/или даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 (включительно) без дополнительных сборов за переоформление, но с доплатой разницы в стоимости перевозки, если такая возникнет.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Болезнь стала быстро распространяться по миру. На сегодняшний день в разных странах мира уже выявлено свыше 156 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,8 тысячи заболевших, выздоровели свыше 75 тысяч. Заболевшие есть и в РФ. Многие страны закрывают свои границы, в том числе и Россия.