РИАМО - 15 мар. В России всего провели 104 883 теста на новый тип коронавируса, выявлено 59 заразившихся, сообщает Газета.ru.
«Все центры гигиены и эпидемиологии оснащены достаточным количеством диагностических систем. В обязательном порядке сдают анализы люди, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой», - говорится в сообщении.
Как уточняется в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, научными организациями ведомства были оперативно разработаны два варианта диагностических наборов для определения присутствия вируса в организме человека. Они основаны на молекулярно-генетическом методе исследования, который дает тест-системам значительные преимущества.
В конце прошлого года власти Китая заявили о вспышке нового типа коронавирусной инфекции, который получил название Covid-2019. Заболевание стало быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день выявлено свыше 156 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались более 5,8 тысячи пациентов, выздоровели свыше 75 тысяч человек.
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