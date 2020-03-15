РИАМО - 15 мар. В Москве в районе Печатники со склада неизвестный похитил более 1 тонны икры горбуши и кеты, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Со склада компании <…> неизвестный совершил кражу продукции: «икра горбуши лососевая в кубах» 60 килограммов 145 граммов на сумму 130 тысяч 888 рублей и «икра кеты лососевая зернистая в кубах» 1 тонна 305 килограммов 145 граммов на сумму 2 миллиона 924 тысячи 467 рублей», - отметил собеседник агентства.

Таким образом, ущерб от действий злоумышленника превысил сумму в 3 миллиона рублей, уточнил он.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере».