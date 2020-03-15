РИАМО - 15 мар. В аэропорту Домодедово в зале прилета международных авиалиний полуголый мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, конфликтовал с пограничниками, его доставили в дежурную часть полиции, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции в зал прилета международных авиалиний к пункту пограничного контроля, где один из пассажиров повел себя неадекватно. Прибывшие на вызов сотрудники транспортной полиции обнаружили находящегося в состоянии алкогольного опьянения мужчину, который, оголив торс, словесно конфликтовал с представителем пограничной службы», - говорится в сообщении.

Полицейские применили физическую силу к мужчине из-за того, что он отказывался прекратить хулиганские действия и проследовать в дежурную часть.

Задержанный является жителем столицы 1983 года рождения. В его отношении был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).