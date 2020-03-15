РИАМО - 15 мар. С 16 марта будут закрыты пропускные пункты на границе России и Грузии, это связано с распространение коронавирусной инфекцией, передает Nation News.

Решение о закрытии границы с Россией приняло грузинское правительство.

«Как долго продержится запрет пока неизвестно. Теперь путешественники не смогут попасть в Москву и Тбилиси через российско-грузинскую границу», - говорится в сообщении.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Болезнь стала быстро распространяться по миру. На сегодняшний день в разных странах мира уже выявлено свыше 156 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,8 тысячи заболевших, выздоровели свыше 75 тысяч. Заболевшие есть и в России.

По всему миру вводят усиленные меры для борьбы с вирусом. Ранее РФ временно закрыла сухопутные границы с Польшей и Норвегией и рядом других стран из‑за коронавируса. Ограничения на въезд не коснутся граждан с видом на жительство в России.