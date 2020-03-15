РИАМО - 15 мар. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на бульваре Кузнецова в Сергиевом Посаде, при пожаре пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

В воскресенье в 12:59 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Сергиев Посад, бульвар Кузнецова.

«В 13:32 ликвидация последствий пожара. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

Пожар тушили 16 человек и четыре единицы техники.